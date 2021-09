3. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Wolhusen und Knutwil Wolhusen und Knutwil spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Camille Kuster traf in der 23. Minute zum 0:1. Es war ein Penalty. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 28. Minute traf Alain Brunner für Wolhusen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wolhusen sah Michael Wirz (89.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wolhusen weitere fünf gelbe Karten. Knutwil blieb ohne Karte.

Wolhusen verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Wolhusen hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wolhusen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Nottwil (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

In der Tabelle liegt Knutwil weiterhin auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Knutwil hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Knutwil wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Buttisholz, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.00 Uhr, Seebli, Knutwil).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Knutwil 1:1 (1:1) - Blindei, Wolhusen – Tore: 23. Camille Kuster (Penalty) 0:1.28. Alain Brunner 1:1. – Wolhusen: David Wicki, Roland Burri, Valerian Duhanaj, Adrian Bachmann, Joel Hänsli, Michael Wirz, Jonas Wicki, Dario Marti, Endrit Tarashaj, Angelo Zimmermann, Alain Brunner. – Knutwil: Philipp Lisebach, Jan Mehr, Severino Rütter, Josua Habermacher, Camille Kuster, Neil Hodel, Lars Lötscher, Yannick Fortiguerra, Simon Habermacher, Mathias Kurmann, Dennis Amstutz. – Verwarnungen: 23. Valerian Duhanaj, 26. Michael Wirz, 54. Michael Stöckli, 57. Jamie Vemba, 67. Endrit Tarashaj – Ausschluss: 89. Michael Wirz.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Nottwil 1:0, FC Entlebuch - FC Escholzmatt-Marbach 0:2, FC Wolhusen - FC Knutwil 1:1, FC Buttisholz - FC Grosswangen-Ettiswil 1:2

Tabelle: 1. FC Ruswil 3 Spiele/7 Punkte (9:3). 2. FC Wolhusen 3/7 (9:1), 3. SC Reiden 3/7 (6:3), 4. FC Entlebuch 3/6 (7:6), 5. FC Grosswangen-Ettiswil 3/4 (4:6), 6. FC Knutwil 3/4 (5:5), 7. FC Buttisholz 3/4 (3:3), 8. FC Escholzmatt-Marbach 3/3 (2:6), 9. FC Nottwil 2/1 (2:3), 10. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 11. FC Dagmersellen 2/0 (3:6), 12. FC Sempach 2/0 (1:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 06:20 Uhr.