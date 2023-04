3. Liga, Gruppe 2 Keine Tore zwischen Kickers und Gunzwil Im Spiel zwischen Kickers und Gunzwil sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

(chm)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gunzwil erhielten Philippe Kronenberg (24.) und Till Fleischli (65.) eine gelbe Karte. Kickers blieb ohne Karte.

Kickers bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Kickers hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Kickers spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Südstern (Platz 8). Die Partie findet am 8. April statt (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Nach dem Unentschieden büsst Gunzwil in der Tabelle ein und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 3. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Gunzwil hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Gunzwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Malters an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Gunzwil 0:0 (0:0) - Sportplatz Tribschen, Luzern – keine Tore – Kickers: Martin Grüter, Julian Stumpf, Yonas Kidane, Joao Ricardo Presas Abreu, León Häselbarth, Gazmend Rama, Sven Gehrig, Jan Fischer, Sunil Rajan, Lucca Rusconi, Ivan Maric. – Gunzwil: Moses König, Benjamin Isler, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Silas Gassmann, Raffael Furrer, Till Fleischli, Domenik Martini, Iwan Rogger, Matias Nurmi, Sergio Ramundo. – Verwarnungen: 24. Philippe Kronenberg, 65. Till Fleischli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 17:16 Uhr.