4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Keine Tore zwischen Rotkreuz und Hitzkirch Im Spiel zwischen Rotkreuz und Hitzkirch sind keine Tore gefallen. Die Teams nehmen je einen Punkt nach Hause.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rotkreuz sah Semir Sinani (82.) die rote Karte. Gelb erhielt Semir Sinani (55.). Eine Verwarnung gab es für Hitzkirch, nämlich für Fabian Koller (67.).

Rotkreuz verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Rotkreuz hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rotkreuz trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Brunnen b (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (14.00 Uhr, Schoeller).

In der Tabelle liegt Hitzkirch weiterhin auf Rang 4. Das Team hat sechs Punkte. Hitzkirch hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hitzkirch tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Eschenbach III an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Donnerstag (11. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Rotkreuz III - FC Hitzkirch 2 0:0 (0:0) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – keine Tore – Rotkreuz: Janis Bachmann, Petrit Hyseni, Albert Kaba, Erion Zukaj, Krishan Gowrinathan, Robert Koshi, Ensar Ahmedi, Granit Tahiraj, Lukas Schelbert, Semir Sinani, Jasin Rexhepi. – Hitzkirch: Kevin Marty, Micha Emanuel Beetschen, Joshua Mühlethaler, Julian Weibel, Fabian Koller, Sandro Williner, Navin Müller, Flavian Bucher, Noah Hofer, Aurel Stocker, Gianluca Nardiello. – Verwarnungen: 55. Semir Sinani, 67. Fabian Koller – Ausschluss: 82. Semir Sinani.

