3. Liga, Gruppe 2 Kickers holt sich im Auftaktspiel drei Punkte gegen Root Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Kickers zuhause gegen Root 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Yonas Kidane schoss Kickers in der 26. Minute zur 1:0-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joachim Berchtold in der 39. Minute. Er traf zum 2:0 für Kickers.

Gelbe Karten gab es bei Kickers für Joachim Berchtold (61.) und Joao Ricardo Presas Abreu (91.). Bei Root erhielten Ben Meierhans (51.) und Michael Wigger (61.) eine gelbe Karte.

Kickers liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Kickers spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Olympique Lucerne. Das Spiel findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Root liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Für Root geht es in einem Heimspiel gegen FC Adligenswil weiter. Das Spiel findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Kickers Luzern - SK Root 2:0 (2:0) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 26. Yonas Kidane 1:0. 39. Joachim Berchtold 2:0. – Kickers: Andriu Cavelti, Kevin Kisungu, Joao Ricardo Presas Abreu, Yonas Kidane, Aurel Glatt, Joachim Berchtold, Sven Gehrig, Jan Fischer, Gazmend Rama, Thierry Gloor, Ivan Maric. – Root: David Meier, Alberto Fernandez Gonzalez, Pascal Christen, Florian Bächler, Michael Wigger, Ben Meierhans, Stefan Theiler, Piero Ricci, Robin Krummenacher, Jan Schenk, Nico Bühler. – Verwarnungen: 51. Ben Meierhans, 61. Joachim Berchtold, 61. Michael Wigger, 91. Joao Ricardo Presas Abreu.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Adligenswil - FC Horw 0:4, FC Kickers Luzern - SK Root 2:0, FC Hitzkirch - FC Gunzwil 1:2, SC Kriens U23 - FC Ebikon I 0:3

Tabelle: 1. FC Horw 1 Spiel/3 Punkte (4:0). 2. FC Ebikon I 1/3 (3:0), 3. FC Malters 1/3 (3:1), 4. FC Kickers Luzern 1/3 (2:0), 5. FC Gunzwil 1/3 (2:1), 6. FC Hergiswil II 0/0 (0:0), 7. Olympique Lucerne 0/0 (0:0), 8. FC Hitzkirch 1/0 (1:2), 9. SC Buochs 1/0 (1:3), 10. SK Root 1/0 (0:2), 11. SC Kriens U23 1/0 (0:3), 12. FC Adligenswil 1/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:11 Uhr.