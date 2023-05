3. Liga, Gruppe 2 Kickers mit Auswärtserfolg bei Root Sieg für Kickers: Gegen Root gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Marvin Van den Broek für Kickers. In der 19. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Tim Meierhans durch seinen Treffer für Root in der 29. Minute her. In der 34. Minute gelang Mac Filirel Pouomo der Führungstreffer zum 2:1 für Kickers.

In der 40. Minute schoss Ibrahima Condé Kickers mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Pascal Christen erzielte in der 62. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Root. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Kickers gab es fünf gelbe Karten. Bei Root erhielten Ruben Antonio Barbosa Araujo (32.), Nico Bühler (81.) und Denis Konjevic (90.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Kickers. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Kickers hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kickers geht es in einem Heimspiel gegen SC Kriens II (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Root hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Root spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Malters (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: SK Root - FC Kickers Luzern 2:3 (1:3) - Unterallmend, Root – Tore: 19. Marvin Van den Broek 0:1. 29. Tim Meierhans 1:1. 34. Mac Filirel Pouomo 1:2. 40. Ibrahima Condé (Penalty) 1:3.62. Pascal Christen 2:3. – Root: David Meier, Franco Ineichen, Jan Bucheli, Tim Meierhans, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Pascal Christen, Robin Krummenacher, Igor Matic, Leo Okonkwo, Denis Konjevic, Nedal Ahmad. – Kickers: Jim Bischof, Julian Stumpf, Yonas Kidane, Thorben Müller, Josua Vonlaufen, Marvin Van den Broek, Gazmend Rama, Fabrizio Giuliano, Ardit Ajdini, Mac Filirel Pouomo, Ibrahima Condé. – Verwarnungen: 31. Julian Stumpf, 32. Ruben Antonio Barbosa Araujo, 52. Thorben Müller, 68. Josua Vonlaufen, 81. Nico Bühler, 89. Ehad Lika, 90. Denis Konjevic, 90. Emanuel Willi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

