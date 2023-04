3. Liga, Gruppe 2 Kickers mit Auswärtssieg bei Hitzkirch – Yonas Kidane trifft spät zum Sieg Kickers gewinnt am Samstag auswärts gegen Hitzkirch 2:1.

Der Siegtreffer für Kickers gelang Yonas Kidane in der 88. Minute. In der 34. Minute hatte Yonas Kidane Kickers in Führung gebracht. Der Ausgleich für Hitzkirch fiel in der 46. Minute durch Jonas Rosenberg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Hitzkirch kassierte vier gelbe Karten. Bei Kickers erhielten Julian Stumpf (67.) und Mithulan Rasakumar (92.) eine gelbe Karte.

Kickers rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Kickers hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Kickers tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Rothenburg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Dienstag (25. April) statt ( Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 9. Für Hitzkirch war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Hitzkirch geht es auswärts gegen FC Malters (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Hitzkirch - FC Kickers Luzern 1:2 (0:1) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 34. Yonas Kidane 0:1. 46. Jonas Rosenberg 1:1. 88. Yonas Kidane (Penalty) 1:2. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Patrik Bucher, Thomas Meier, Nick Heer, Patrik Moura Dos Santos, Merdjan Zeqiri, Michael Winiger, Simon Trottmann, Patrick Langenstein, Jonas Rosenberg. – Kickers: Jim Bischof, Lucca Rusconi, Yonas Kidane, Joao Ricardo Presas Abreu, Julian Stumpf, Gazmend Rama, Jan Fischer, Fabrizio Giuliano, Patrick Cerveira Nogueira, Sven Gehrig, Ivan Maric. – Verwarnungen: 53. Jonas Rosenberg, 67. Julian Stumpf, 76. Sandro Rosenberg, 84. Michael Winiger, 86. Marcel Erni, 92. Mithulan Rasakumar.

