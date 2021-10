Frauen 2. Liga Kickers mit Sieg gegen Adligenswil Kickers gewinnt am Samstag zuhause gegen Adligenswil 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Carla Wey, die in der 15. Minute für Kickers zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kickers stellte Petra Stalbohm in Minute 75 her. In der 79. Minute gelang Adligenswil (Julia Küher) der Anschlusstreffer (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Diellza Mulaj die Führung für Kickers auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Adligenswil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Kickers nicht verändert. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 9. Kickers hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Kickers siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SK Root. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Nach der Niederlage büsst Adligenswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit drei Punkten auf Rang 11. Für Adligenswil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Adligenswil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Lugano Femminile II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Adligenswil 3:1 (1:0) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 15. Carla Wey 1:0. 75. Petra Stalbohm 2:0. 79. Julia Küher 2:1. 86. Diellza Mulaj 3:1. – Kickers: Aslim Sengün, Sarah Kollmann, Nela Adilovic, Carmen von Heeren, Ramona Bühlmann, Petra Stalbohm, Marjana Ensmenger, Michelle Kunz, Carla Wey, Chiara Eggler, Mienosch Saleh. – Adligenswil: Marija Devic, Vivienne Bucher, Sabine Stalder, Gina Rast, Alina Procacci, Alexandra Hirsiger, Matilda Schmidli, Julia Küher, Mirdita Ademi, Noelja Bättig, Michelle Egli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Willisau - Team Uri Frauen I 2:0, SG Stans-Engelberg - SC Nebikon 9:2, FC Kickers Luzern - FC Adligenswil 3:1

Tabelle: 1. SG Stans-Engelberg 8 Spiele/22 Punkte (34:5). 2. SK Root 7/18 (22:12), 3. Team Uri Frauen I 8/18 (29:7), 4. FC Willisau 8/16 (16:11), 5. FC Luzern Frauen 2 7/14 (15:6), 6. FC Horw 7/10 (11:23), 7. FC Küssnacht a/R 7/8 (7:16), 8. Team Region Entlebuch 7/8 (10:20), 9. FC Kickers Luzern 8/7 (11:14), 10. FC Lugano Femminile II 7/3 (8:15), 11. FC Adligenswil 8/3 (7:21), 12. SC Nebikon 8/1 (9:29).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 22:34 Uhr.