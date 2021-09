3. Liga, Gruppe 2 Kickers setzt Siegesserie auch gegen Hergiswil fort – Yonas Kidane mit Siegtor Kickers reiht Sieg an Sieg: Gegen Hergiswil hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Kickers geriet zunächst in Rückstand, als Jonah Kasper in der 33. Minute die zwischenzeitliche Führung für Hergiswil gelang. In der 42. Minute glich Kickers jedoch aus und ging in der 67. Minute in Führung. Torschützen waren Ivan Maric und Yonas Kidane.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Kickers erhielt: Gazmend Rama (86.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Hergiswil, Christian Bakombi (92.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Kickers zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.8 Tore pro Partie (Rang 3).

Kickers verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Kickers hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Kickers spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gunzwil (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

In der Tabelle verbessert sich Hergiswil von Rang 9 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Hergiswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Hergiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Adligenswil (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Kickers Luzern 1:2 (1:1) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 33. Jonah Kasper (Penalty) 1:0.42. Ivan Maric 1:1. 67. Yonas Kidane 1:2. – Hergiswil: Valentino Esposito, Basil Zgraggen, Simon Mayr, Christian Bakombi, Jonah Kasper, Patrick Kaiser, Patrick Adriano Tiepo, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Dion Schmid, Fidele Fernandez Nsegue, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa. – Kickers: Andriu Cavelti, Grace Sseremba, Jan Fischer, Yonas Kidane, Mithulan Rasakumar, Gazmend Rama, Joachim Berchtold, Sven Gehrig, Fabrizio Giuliano, Vasco Schelbert, Ivan Maric. – Verwarnungen: 86. Gazmend Rama, 92. Christian Bakombi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Horw - FC Ebikon I 3:0, FC Hitzkirch - FC Adligenswil 1:1, FC Hergiswil II - FC Kickers Luzern 1:2

Tabelle: 1. FC Kickers Luzern 4 Spiele/12 Punkte (8:3). 2. FC Horw 4/12 (16:0), 3. FC Malters 3/9 (8:1), 4. FC Gunzwil 3/9 (7:3), 5. FC Adligenswil 4/7 (16:8), 6. FC Hitzkirch 4/4 (4:5), 7. SK Root 3/3 (6:9), 8. FC Hergiswil II 4/3 (5:8), 9. FC Ebikon I 4/3 (4:7), 10. SC Kriens U23 3/0 (0:7), 11. SC Buochs 3/0 (2:14), 12. Olympique Lucerne 3/0 (3:14).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 11:04 Uhr.