3. Liga, Gruppe 2 Kickers und Root teilen sich Punkte Je ein Punkt für Kickers und Root: Die Teams trennen sich 1:1

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Adriano Confortola traf in der 1. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Gazmend Rama in der 30. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Kickers, nämlich für Gazmend Rama (69.). Die einzige gelbe Karte bei Root erhielt: Edi Zec (36.)

Das Unentschieden bedeutet für Kickers einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 7.

Es macht einen Platz gut.

Kickers hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Kickers geht es auswärts gegen SC Kriens II (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Root hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Root hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Root tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Malters an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Kickers Luzern - SK Root 1:1 (1:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 1. Adriano Confortola 0:1. 30. Gazmend Rama 1:1. – Kickers: Martin Grüter, Jan Fischer, Lucca Rusconi, Joao Ricardo Presas Abreu, Yonas Kidane, León Häselbarth, Gazmend Rama, Fabrizio Giuliano, Sven Gehrig, Mithulan Rasakumar, Ibrahima Condé. – Root: David Meier, Adriano Confortola, Mladen Milojicic, Florian Bächler, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Ben Meierhans, Robin Krummenacher, Edi Zec, Leo Okonkwo, Nico Bühler, David Pantos. – Verwarnungen: 36. Edi Zec, 69. Gazmend Rama.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

