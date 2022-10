3. Liga, Gruppe 3 Klarer Favoritensieg bei Dagmersellen gegen Nottwil Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 12) ist Dagmersellen am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Nottwil gerecht geworden und hat zuhause 5:0 gewonnen.

(chm)

Michael Bucher brachte Dagmersellen 1:0 in Führung (16. Minute). In der 46. Minute baute Raphael Taudien den Vorsprung für Dagmersellen auf zwei Tore aus (2:0). David Bernet baute in der 71. Minute die Führung für Dagmersellen weiter aus (3:0).

Roman Steinger baute in der 78. Minute die Führung für Dagmersellen weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Zejnulla Nexhipi, der in der 89. Minute die Führung für Dagmersellen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Arian Bislimi von Nottwil erhielt in der 32. Minute die gelbe Karte.

Dagmersellen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 26 erzielten Toren Rang 1.

Die Tabellensituation hat sich für Dagmersellen nicht verändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 2. Dagmersellen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Dagmersellen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wauwil-Egolzwil (Platz 5). Das Spiel findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Sport).

Nottwil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Nottwil hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Sursee kriegt es Nottwil als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Nottwil 5:0 (1:0) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tore: 16. Michael Bucher 1:0. 46. Raphael Taudien 2:0. 71. David Bernet 3:0. 78. Roman Steinger 4:0. 89. Zejnulla Nexhipi 5:0. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Flavio Accola, Janik Sommer, Mike Blum, Andrin Fischer, Michael Bucher, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Zejnulla Nexhipi, Pascal Schwizer. – Nottwil: Daniel Socaci, Nicola Lichtsteiner, Thibault Jufer, Arno Wildi, Arian Bislimi, Jarno Ineichen, Nico Blöchliger, Cornel Schmidiger, Levin Kunz, Joel Burkhardt, Christoph Basler. – Verwarnungen: 32. Arian Bislimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 21:00 Uhr.

