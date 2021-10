4. Liga, Gruppe 6 Klarer Favoritensieg bei Littau gegen Emmen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Littau am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Emmen gerecht geworden und hat zuhause 5:2 gewonnen.

(chm)

Emmen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Ehad Lika ging das Team in der 7. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Littau traf Cedric Brun in der 8. Minute.

Danach drehte Littau auf. Das Team schoss ab der 18. Minute noch vier weitere Tore, während Emmen ein Tor gelang (zum 2:2 (25. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Littau waren: Patrick Eggeling (2 Treffer), Tiziano Salatino (1 Treffer), Mischa Tomé (1 Treffer) und Cedric Brun (1 Treffer). Einziger Torschütze für Emmen war: Ehad Lika (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: David Susnja von Emmen erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Littau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.6 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Emmen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 32 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Littau nicht verändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Littau ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Littau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Schötz II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.15 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Emmen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Emmen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Emmen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wauwil-Egolzwil. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sport).

Telegramm: FC Littau III - SC Emmen b 5:2 (3:2) - Ruopigen, Littau – Tore: 7. Ehad Lika 0:1. 8. Cedric Brun 1:1. 18. Tiziano Salatino 2:1. 25. Ehad Lika 2:2. 45. Patrick Eggeling 3:2. 52. Mischa Tomé 4:2. 56. Patrick Eggeling 5:2. – Littau: Alessandro Cusumano, Michael Krauer, Cedric Brun, Fabio Fontanella, Fabian Crusco, Mischa Tomé, Tiziano Salatino, Christian Mazzotta, Raffael Metzler, Stefano Bilotta, Patrick Eggeling. – Emmen: Rafael Gomes Tomas, Flamur Emini, Hazir Bozhdaraj, Dejan Cvetkovic, David Susnja, Francesco Reda, Shkumbin Shkodra, Ehad Lika, Tobias Locher, Massimiliano Campisano, Marko Sucur. – Verwarnungen: 74. David Susnja.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Triengen 1 - FC Hitzkirch 2 2:0, FC Littau III - SC Emmen b 5:2

Tabelle: 1. FC Schötz II 6 Spiele/18 Punkte (20:7). 2. FC Wauwil-Egolzwil 6/15 (28:5), 3. FC Littau III 7/15 (25:19), 4. FC Gunzwil 7/12 (14:10), 5. FC Triengen 1 7/10 (23:17), 6. FC Eschenbach II 6/7 (14:10), 7. FC Hochdorf 6/6 (6:17), 8. FC Hitzkirch 2 7/6 (7:20), 9. FC Ruswil 7/4 (13:24), 10. SC Emmen b 7/3 (11:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

