3. Liga, Gruppe 3 Klarer Favoritensieg bei Reiden gegen Sempach Reiden siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Sempach: Der Tabellenfünfte siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellenzwölften.

Mark Dedaj erzielte in der 42. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Reiden. Reiden baute die Führung in der 58. Minute (Domenico Gervasio) weiter aus (2:0). In der 71. Minute baute der gleiche Domenico Gervasio die Führung für Reiden weiter aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Sempach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Reiden: 22 Punkte bedeuten Rang 5. Reiden hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Reiden in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ruswil. Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Sempach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Sempach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Sempach geht es zuhause gegen FC Wolhusen (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: SC Reiden - FC Sempach 3:0 (1:0) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 42. Mark Dedaj 1:0. 58. Domenico Gervasio 2:0. 71. Domenico Gervasio 3:0. – Reiden: Severin Steiner, Simon Planzer, Kevin Schmid, Andrin Fumagalli, Kristjan Jetishi, Emanuel Berisa, Biond Balazi, Lorenzo Dantas Cardoso, Linus Glanzmann, Mark Dedaj, Domenico Gervasio. – Sempach: Michael Grüter, Simon Grüter, David Muff, Sascha Heer, Patrick Bösch, Matthias Häfliger, Luca De Rosa, Tim Péterffy, Nando Bucher, Jérôme Lanz, Jan Bühler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

