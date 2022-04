3. Liga, Gruppe 3 Klarer Pflichtsieg für Entlebuch gegen Sempach Entlebuch holt gegen Sempach auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzwölften 4:1.

Das Skore eröffnete Micha Schmid in der 29. Minute. Er traf für Entlebuch zum 1:0. In der 32. Minute baute Linus Bieri den Vorsprung für Entlebuch auf zwei Tore aus (2:0). Ivo Thalmann baute in der 41. Minute die Führung für Entlebuch weiter aus (3:0).

Manuel Emmenegger baute in der 66. Minute die Führung für Entlebuch weiter aus (4:0). In der 68. Minute sorgte Tim Péterffy noch für Resultatkosmetik für Sempach. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Schwegler von Sempach erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Entlebuch spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 41 erzielten Toren Rang 3.

Zahlreiche Gegentore sind für Sempach ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 12).

Dank dem Sieg führt Entlebuch neu die Tabelle an. Nach 18 Spielen hat das Team 44 Punkte. Es macht einen Platz gut. Für Entlebuch ist es bereits der 14. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und achtmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Entlebuch gingen unentschieden aus.

Entlebuch spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Reiden (Rang 8). Das Spiel findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Sempach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Sempach hat bisher einmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Dagmersellen kriegt es Sempach als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Sempach - FC Entlebuch 1:4 (0:3) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 29. Micha Schmid 0:1. 32. Linus Bieri 0:2. 41. Ivo Thalmann 0:3. 66. Manuel Emmenegger 0:4. 68. Tim Péterffy 1:4. – Sempach: Patrick Bachmann, Nando Bucher, Simon Grüter, Sascha Heer, Jan Bühler, Michael Schwegler, Christian Lugli, Timo Brun, Joshua Brun, Livio Brunner, Matthias Häfliger. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Remo Wigger, Patrick Wigger, Ramon Roth, Janik Portmann, Micha Schmid, Marco Wigger, Ivo Thalmann, Silvan Bachmann, Luca Fahrni, Linus Bieri. – Verwarnungen: 60. Michael Schwegler.

