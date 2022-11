2. Liga Klarer Pflichtsieg für Goldau gegen Entlebuch Sieg für den Tabellendritten: Goldau lässt am Samstag zuhause beim 3:0 gegen Entlebuch (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Goldau fielen in nur vier Minuten: Fabio Beeler brachte Goldau 1:0 in Führung (80. Minute). Julet Ademi erhöhte in der 82. Minute zur 2:0-Führung für Goldau. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Konrad Huser in der 84. Minute, als er für Goldau zum 3:0 traf.

Bei Entlebuch sah Ivo Thalmann (79.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pascal Mahler (59.) und Ivo Thalmann (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Goldau, Konrad Huser (28.) kassierte sie.

Goldau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 28 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Goldau: 27 Punkte bedeuten Rang 3. Für Goldau ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Goldau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Luzerner SC (Platz 5). Die Partie findet am 11. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Mit der Niederlage rückt Entlebuch in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 10. Entlebuch hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Entlebuch auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Altdorf (Platz 11) zu tun. Die Partie findet am 12. März statt ( Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: SC Goldau - FC Entlebuch 3:0 (0:0) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 80. Fabio Beeler 1:0. 82. Julet Ademi 2:0. 84. Konrad Huser 3:0. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Philipp Ulrich, Liridon Simoni, Dario Schelbert, Konrad Huser, Tobias Walker, Carl Alois Gabriel Persson, Fabio Huber, Arnel Mehicic, Zeno Huser. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Patrick Wigger, Ramon Roth, Janik Portmann, Micha Schmid, Ivo Thalmann, Manuel Emmenegger, Pascal Mahler, Joël Fahrni, Luca Fahrni. – Verwarnungen: 28. Konrad Huser, 59. Pascal Mahler, 69. Ivo Thalmann – Ausschluss: 79. Ivo Thalmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 19:07 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.