3. Liga, Gruppe 3 Klarer Pflichtsieg für Grosswangen-Ettiswil gegen Reiden Sieg für den Tabellenzweiten: Grosswangen-Ettiswil lässt am Sonntag auswärts beim 5:0 gegen Reiden (Rang 8) nichts anbrennen.

In der 44. Minute gelang Albion Ajdini der Führungstreffer zum 1:0 für Grosswangen-Ettiswil. In der 47. Minute traf Sebastian Dettwiler ins eigene Gehäuse. Damit lag Grosswangen-Ettiswil mit zwei Toren im Vorsprung. Noel Luca Luternauer baute in der 52. Minute die Führung für Grosswangen-Ettiswil weiter aus (3:0).

Grosswangen-Ettiswil konnte die Führung in der 66. Spielminute weiter ausbauen, als Andrin Fumagalli zum 4:0 ins eigene Gehäuse traf. Durch ein Eigentor (Andrin Fumagalli) erhöhte sich in der 85. Minute die Führung für Grosswangen-Ettiswil weiter auf 5:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Grosswangen-Ettiswil, nämlich für Pirmin Vonwyl (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Reiden, Kevin Schmid (35.) kassierte sie.

Grosswangen-Ettiswil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.6 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 30 geschossenen Toren Rang 3.

Grosswangen-Ettiswil rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach 14 Spielen hat das Team 30 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Grosswangen-Ettiswil hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Grosswangen-Ettiswil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Escholzmatt-Marbach (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. April) (20.15 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Für Reiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 8. Reiden hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Reiden tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Dagmersellen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: SC Reiden - FC Grosswangen-Ettiswil 0:5 (0:2) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 44. Albion Ajdini 0:1. 47. Eigentor (Sebastian Dettwiler) 0:2.52. Noel Luca Luternauer 0:3. 66. Eigentor (Andrin Fumagalli) 0:4.85. Eigentor (Andrin Fumagalli) 0:5. – Reiden: Severin Steiner, Sebastian Dettwiler, Benjamin Koch, Andrin Fumagalli, Kevin Schmid, Patrick Bösch, Linus Glanzmann, Endrit Rexhepi, Bogdan Kocev, Muhamet Sahiti, Jasha Bättig. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Marvin Wirz, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Jamie Vemba, Cyrill Gehrig, Fabian Ukaj, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 35. Kevin Schmid, 69. Pirmin Vonwyl.

