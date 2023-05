3. Liga, Gruppe 2 Klarer Pflichtsieg für Küssnacht a/R gegen Kickers Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 7) ist Küssnacht a/R am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Kickers gerecht geworden und hat zuhause 3:0 gewonnen.

In der 23. Minute war es an Elias Ulrich, Küssnacht a/R 1:0 in Führung zu bringen. In der 67. Minute schoss Antonio Linares Jimenez Küssnacht a/R mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Vitor Hugo Gomes Santos in der 88. Minute, als er für Küssnacht a/R zum 3:0 traf.

Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kickers. Küssnacht a/R blieb ohne Karte.

Dass Küssnacht a/R viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Küssnacht a/R durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Küssnacht a/R nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 46 Punkten. Küssnacht a/R hat bisher 15mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Küssnacht a/R bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Malters. Die Partie findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Oberei, Malters).

Nach der Niederlage büsst Kickers einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Kickers war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Kickers geht es daheim gegen FC Rothenburg (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (9. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Kickers Luzern 3:0 (1:0) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 23. Elias Ulrich 1:0. 67. Antonio Linares Jimenez (Penalty) 2:0.88. Vitor Hugo Gomes Santos 3:0. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Abdulrahman Othman, Elias Ulrich, Kevin Schilliger, Adin Pasalic, Nicola Landolt, Joel Lieb, Vitor Hugo Gomes Santos, Simon Reber, Antonio Linares Jimenez, Michael Stadler. – Kickers: Martin Grüter, Julian Stumpf, Yonas Kidane, Joao Ricardo Presas Abreu, Mithulan Rasakumar, Sven Gehrig, Gazmend Rama, Lucca Rusconi, Jan Fischer, Patrick Cerveira Nogueira, Ibrahima Condé. – Verwarnungen: 36. Jan Fischer, 40. Martin Grüter, 65. Aurel Glatt, 68. Mithulan Rasakumar, 87. Thorben Müller.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2023 21:07 Uhr.