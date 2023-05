3. Liga, Gruppe 2 Klarer Pflichtsieg für Rothenburg gegen Hitzkirch Hitzkirch lag gegen Rothenburg deutlich vorne, nämlich 2:0 (5. Minute) - und verlor dennoch. Rothenburg feiert einen 9:4-Auswärtssieg.

(chm)

Den Auftakt machte Diego Erne, der in der 3. Minute für Hitzkirch zum 1:0 traf. Jeton Ballazhi sorgte in der 5. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hitzkirch. Oliver Schöpfer sorgte in der 17. Minute für Rothenburg für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 27, als Yves Zurkirchen für Rothenburg erfolgreich war. Simon Trottmann erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Hitzkirch. Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Emre Dincer traf für Rothenburg.

Emre Dincer war es auch, der in der 52. Minute die 4:3-Führung für Rothenburg herstellte. In der 58. Minute baute Jan Portmann den Vorsprung für Rothenburg auf zwei Tore aus (5:3). Die 67. Minute brachte für Hitzkirch den Anschlusstreffer zum 4:5. Erfolgreich war Diego Erne.

Rothenburg baute die Führung in der 68. Minute (Erich Schnider) weiter aus (6:4). Yasha Schmid baute in der 82. Minute die Führung für Rothenburg weiter aus (7:4). Rothenburg erhöhte in der 83. Minute seine Führung durch Ruben Macheras weiter auf 8:4. Yasha Schmid schoss das 9:4 (94. Minute) für Rothenburg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manuel Hübscher von Hitzkirch erhielt in der 47. Minute die gelbe Karte.

Rothenburg schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Hitzkirch kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rothenburg. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Rothenburg ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Rothenburg daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Hildisrieder SV. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Für Hitzkirch ist es bereits die 13. Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Hitzkirch gingen unentschieden aus.

Hitzkirch trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Adligenswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Hitzkirch - FC Rothenburg 4:9 (3:3) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 3. Diego Erne 1:0. 5. Jeton Ballazhi 2:0. 17. Oliver Schöpfer 2:1. 27. Yves Zurkirchen 2:2. 44. Simon Trottmann 3:2. 45. Emre Dincer 3:3. 52. Emre Dincer 3:4. 58. Jan Portmann 3:5. 67. Diego Erne 4:5. 68. Erich Schnider 4:6. 82. Yasha Schmid 4:7. 83. Ruben Macheras 4:8. 94. Yasha Schmid 4:9. – Hitzkirch: Manuel Hübscher, Nermin Badic, Patrik Bucher, Thomas Meier, Enea Bossart, Sandro Rosenberg, Merdjan Zeqiri, Michael Winiger, Simon Trottmann, Diego Erne, Jeton Ballazhi. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Marvin Glanzmann, Fabio Schürch, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Erich Schnider, Davide Di Berardino, Marc Unternährer, Yves Zurkirchen, Matteo Di Berardino, Emre Dincer. – Verwarnungen: 47. Manuel Hübscher.

