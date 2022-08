4. Liga, Gruppe 5 Knutwil bezwingt zum Auftakt Schüpfheim – Später Siegtreffer durch Mario Schmidlin Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Knutwil zuhause gegen Schüpfheim 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Knutwil gelang Mario Schmidlin in der 88. Minute. In der 37. Minute hatte Neil Hodel Knutwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schüpfheim fiel in der 72. Minute durch Julian Eicher.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schüpfheim erhielten Nicola Schardt (60.) und Julian Eicher (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Knutwil, nämlich für Adrian Kaufmann (33.).

Nach dem ersten Spiel steht Knutwil auf dem zweiten Rang. Knutwil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Nebikon (Rang 10). Diese Begegnung findet am 30. August statt (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Schüpfheim reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Schüpfheim spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 5). Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Telegramm: FC Knutwil - FC Schüpfheim 2:1 (1:0) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 37. Neil Hodel 1:0. 72. Julian Eicher 1:1. 88. Mario Schmidlin 2:1. – Knutwil: Philipp Lisebach, Jan Mehr, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Mathias Kurmann, Yannick Fortiguerra, Dominik Vonesch, Severin Wüest, Mario Schmidlin, Adrian Kaufmann. – Schüpfheim: Ramon Bürli, Cedric Steffen, Nicola Schardt, Dario Schmid, Julian Eicher, Kilian Tanner, Patrick Emmenegger, Joshua Zemp, Michael Tellenbach, Noel Emmenegger, Nick Bieri. – Verwarnungen: 33. Adrian Kaufmann, 60. Nicola Schardt, 90. Julian Eicher.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 21:44 Uhr.