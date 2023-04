4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Knutwil entscheidet Spitzenspiel gegen Triengen für sich – Dreifach-Torschütze Philippe Steinmann Knutwil setzt seine Siegesserie auch gegen Triengen fort. Das 3:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Den Auftakt machte Philippe Steinmann, der in der 15. Minute für Knutwil zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Joel Roos, sorgte in der 32 für den Ausgleich für Triengen. Philippe Steinmann brachte Knutwil 2:1 in Führung (56. Minute). Der gleiche Philippe Steinmann war in der 73. Minute auch für das 3:1 für Knutwil verantwortlich.

Gelbe Karten gab es bei Knutwil für Jan Mehr (55.), Samuel Burkard (83.) und Adrian Kaufmann (90.). Eine Verwarnung gab es für Triengen, nämlich für Joel Righetti (55.).

Dass Knutwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Knutwil durchschnittlich 3.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Knutwil auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Knutwil feiert mit dem Sieg gegen Triengen bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Knutwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Nebikon (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Unverändert liegt Triengen auf Rang 2. Das Team hat sechs Punkte. Triengen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Triengen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Eich (Platz 7). Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Knutwil - FC Triengen 1 3:1 (1:1) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 15. Philippe Steinmann 1:0. 32. Joel Roos (Penalty) 1:1.56. Philippe Steinmann 2:1. 73. Philippe Steinmann 3:1. – Knutwil: Philipp Lisebach, Jan Mehr, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Josua Habermacher, Yannick Fortiguerra, Mathias Kurmann, Yuri Spiess, Philippe Steinmann, Neil Hodel. – Triengen: Daniel Mestre Guerreiro, Dario Riesen, Joel Roos, Cyrill Földes, Joel Righetti, Marco Clemente, Yanick Fischer, Lirim Rudaj, Sandro Müller, Mario Baumann, Pedro Zinga. – Verwarnungen: 55. Jan Mehr, 55. Joel Righetti, 83. Samuel Burkard, 90. Adrian Kaufmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 16:27 Uhr.