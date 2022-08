4. Liga, Gruppe 5 Knutwil gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Nebikon Knutwil hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Nebikon setzt es auswärts ein 3:0 ab.

Adrian Kaufmann erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Knutwil. Knutwil baute die Führung in der 36. Minute (Neil Hodel) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dominik Vonesch in der 52. Minute, als er für Knutwil zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Nebikon kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Knutwil für Camille Kuster (58.) und Yannick Fortiguerra (69.).

In der Tabelle steht Knutwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 4. Für Knutwil geht es daheim gegen FC Triengen 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (2. September) statt (20.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Nebikon liegt nach Spiel 2 auf Rang 9. Nebikon trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (14.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: SC Nebikon - FC Knutwil 0:3 (0:2) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 9. Adrian Kaufmann 0:1. 36. Neil Hodel 0:2. 52. Dominik Vonesch 0:3. – Nebikon: Christopher Hodel, Fabian Schürmann, Adis Omeri, Marko Mijatovic, Raphael Kaufmann, Jannick Kaufmann, Paolo Studer, Reto Stutz, Jonas Schwegler, Philipp Galliker, Anel Jukic. – Knutwil: Patrick Meyer, Jan Mehr, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Mathias Kurmann, Yannick Fortiguerra, Samuel Burkard, Neil Hodel, Adrian Kaufmann, Dominik Vonesch. – Verwarnungen: 51. Christopher Hodel, 58. Camille Kuster, 58. Paolo Studer, 69. Yannick Fortiguerra, 75. Marko Mijatovic, 81. Timo Tschopp.

