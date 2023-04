4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Knutwil mit Sieg gegen Eich – Später Siegtreffer durch Camille Kuster Knutwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Eich 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Knutwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Camille Kuster.

In der 6. Minute hatte Neil Hodel zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. In der 23. Minute baute der gleiche Neil Hodel die Führung für Knutwil weiter aus. In der 53. Minute gelang Eich (Melvin Isler) der Anschlusstreffer (1:2). Gleichstand war in der 58. Minute hergestellt: Leonit Avdyli traf für Eich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Knutwil für Camille Kuster (26.) und Dominik Weidkuhn (28.). Für Eich gab es keine Karte.

Knutwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Als nächstes tritt Knutwil auf fremdem Terrain gegen das erstplatzierte Team Eibuselection CF zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Eich reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Eich spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sempach a (Platz 6). Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Knutwil - SC Eich 3:2 (2:0) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 6. Neil Hodel 1:0. 23. Neil Hodel 2:0. 53. Melvin Isler 2:1. 58. Leonit Avdyli 2:2. 82. Camille Kuster (Penalty) 3:2. – Knutwil: Patrick Meyer, Ruedi Müller, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Yannick Fortiguerra, Dominik Weidkuhn, Mathias Kurmann, Yuri Spiess, Mario Schmidlin, Neil Hodel. – Eich: Cédric Kiener, Simon Troxler, Sandro Ottiger, Janic Bleuler, Noel Elmiger, Moritz Münkel, Samuel Küng, Marco Bühler, Lukas Amrein, Melvin Isler, Janis Marfurt. – Verwarnungen: 26. Camille Kuster, 28. Dominik Weidkuhn.

