4. Liga, Gruppe 3 Kriens bezwingt Sarnen Kriens gewinnt am Sonntag zuhause gegen Sarnen 3:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Kriens: Fatos Haxhija brachte seine Mannschaft in der 22. Minute 1:0 in Führung. Kriens baute die Führung in der 41. Minute (Florent Haxhija) weiter aus (2:0). Florian Muff sorgte in der 53. Minute für Sarnen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Linus Schaffenrath sorgte in der 68. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Kriens. In der Schlussphase kam Sarnen noch auf 2:3 heran. Cenk Yesilova war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Kriens viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Kriens durchschnittlich 3.4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Kriens machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Kriens wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Ebikon II, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (16.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Mit der Niederlage rückt Sarnen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 7. Für Sarnen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Sarnen verlor zudem erstmals zuhause.

Sarnen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Alpnach a (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (19.15 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: SC Kriens III - FC Sarnen 3:2 (2:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 22. Fatos Haxhija 1:0. 41. Florent Haxhija 2:0. 53. Florian Muff 2:1. 68. Linus Schaffenrath 3:1. 90. Cenk Yesilova 3:2. – Kriens: Nico Haase, Micha Ottiger, Linus Schaffenrath, Pedro Gonzalez Torres, Remo Schmidlin, Dominik Gabler, Claudio Schmidlin, Nando Huber, Fatos Haxhija, Armend Zeqiraj, Florent Haxhija. – Sarnen: Yasin Cetin, Jirakit Lüthold, Alex Tschopp, Lars Tobias Imfeld, Janos Küchler, Elia Krummenacher, Elton Sejdiu, Silas Waldis, Domenicangelo Recchia, Claudius Thöne, Nils Wolfisberg. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

