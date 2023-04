4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Kriens bezwingt Sarnen Sieg für Kriens: Gegen Sarnen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2.

Sarnen ging zunächst in Führung, als Max Hallmayer in der 7. Minute traf. Dann glich aber Grigorios Karagiorgos (24.) für Kriens aus. Pedro Gonzalez Torres in der 27. Minute und Danijel Kolenda in der 37. Minute brachten Kriens sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Sarnen noch auf 2:3 heran. Janos Küchler war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 80. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sarnen erhielten Steve Von Ah (96.) und Domenicangelo Recchia (98.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Kriens erhielt: Pedro Gonzalez Torres (60.)

Kriens liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Im nächsten Spiel kriegt es Kriens auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Brunnen a. Die Partie findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Schoeller).

In der Tabelle steht Sarnen nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Sarnen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Schattdorf (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: SC Kriens III - FC Sarnen 3:2 (3:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 7. Max Hallmayer 0:1. 24. Grigorios Karagiorgos 1:1. 27. Pedro Gonzalez Torres 2:1. 37. Danijel Kolenda 3:1. 80. Janos Küchler 3:2. – Kriens: Luan Kashtanjeva, Linus Schaffenrath, Micha Ottiger, Fatos Haxhija, Marc Landolt, Philip Baumann, Pedro Gonzalez Torres, Danijel Kolenda, Grigorios Karagiorgos, Remo Schmidlin, Dominik Gabler. – Sarnen: Yasin Cetin, Livio Ettlin, Max Hallmayer, Lino Lenherr, Silas Waldis, Alex Tschopp, Lars Tobias Imfeld, Till Lötscher, Steve Von Ah, Florian Muff, Janos Küchler. – Verwarnungen: 60. Pedro Gonzalez Torres, 96. Steve Von Ah, 98. Domenicangelo Recchia.

