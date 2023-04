3. Liga, Gruppe 2 Kriens gewinnt deutlich gegen Hitzkirch Sieg für Kriens: Gegen Hitzkirch gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0.

Damjan Stankovic traf in der 74. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Kriens. Mit seinem Tor in der 80. Minute brachte Noah Vozza Kriens mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Renato Jorka Valle Santamaria baute in der 85. Minute die Führung für Kriens weiter aus (3:0).

Kriens erhöhte in der 87. Minute seine Führung durch Noah Vozza weiter auf 4:0. Renato Jorka Valle Santamaria schoss das 5:0 (94. Minute) für Kriens und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luis Velaj von Kriens erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Kriens hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 47 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Hitzkirch ein relativ häufiges Phänomen. Die total 42 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 8).

Kriens machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 3. Kriens hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Kriens in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte Hildisrieder SV. Die Partie findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 9. Nach zwei Siegen in Serie verliert Hitzkirch erstmals wieder.

Für Hitzkirch geht es in einem Heimspiel gegen FC Kickers Luzern (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: SC Kriens II - FC Hitzkirch 5:0 (0:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 74. Damjan Stankovic 1:0. 80. Noah Vozza 2:0. 85. Renato Jorka Valle Santamaria 3:0. 87. Noah Vozza 4:0. 94. Renato Jorka Valle Santamaria 5:0. – Kriens: Johannes Rösli, Mike Amrhein, Leonardo Ignatov, Petar Ivanov, Luis Velaj, Marsell Dedaj, Noah Vozza, Noah Gabriel, Tiago Teixeira Azevedo, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Luca Gabriel. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Patrik Bucher, Thomas Meier, Jan Heggli, Michael Winiger, Sandro Rosenberg, Colin Moos, Simon Trottmann, Diego Erne, Jonas Rosenberg. – Verwarnungen: 35. Luis Velaj.

