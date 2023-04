4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Kriens gewinnt deutlich gegen Stans Kriens behielt im Spiel gegen Stans am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Kriens ging in der 15. Spielminute durch Marc Landolt in Führung, ehe Stans in der 67. Minute (Aldrin Qerimaj) der Ausgleich gelang. Grigorios Karagiorgos erzielte in der 77. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Kriens.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Kriens stellte Nando Huber in Minute 80 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Pedro Gonzalez Torres, der in der 85. Minute die Führung für Kriens auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dominik Gabler von Kriens erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Kriens zu den Besten: Total liess das Team 4 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Stans kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 9 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 8).

Kriens verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Kriens ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel kriegt es Kriens in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Schattdorf (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Stans rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Stans hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Stans daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Luzern (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Kriens III - FC Stans 4:1 (1:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 15. Marc Landolt 1:0. 67. Aldrin Qerimaj 1:1. 77. Grigorios Karagiorgos 2:1. 80. Nando Huber 3:1. 85. Pedro Gonzalez Torres 4:1. – Kriens: Miro Chollet, Linus Schaffenrath, Marc Landolt, Fatos Haxhija, Pedro Gonzalez Torres, Philip Baumann, Dominik Gabler, Remo Schmidlin, Danijel Kolenda, Nando Huber, Tobias Hess. – Stans: Abbas Hussainzada, Janilo Zumstein, Yannick Konrad, André Christen, Albert Qerimaj, Jonas von Holzen, Tino Gerig, Nico Stalder, Aldrin Qerimaj, Denis Himaj, Maurice Reuteler. – Verwarnungen: 83. Dominik Gabler.

