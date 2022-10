Frauen 3. Liga Kriens gewinnt klar gegen Menzingen Kriens gewinnt am Samstag auswärts gegen Menzingen 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Kriens: Luzia Odermatt brachte ihre Mannschaft in der 48. Minute 1:0 in Führung. Katja Flüeler sorgte in der 51. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kriens. Kriens erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Andjela Buholzer weiter auf 3:0.

Kriens erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Katja Flüeler weiter auf 4:0. In der 77. Minute sorgte Sarah Müller noch für Resultatkosmetik für Menzingen. Sie traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kriens bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 7. Kriens hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kriens trifft im nächsten Spiel daheim auf Team Uri Frauen II (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Nach der Niederlage findet sich Menzingen unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Menzingen hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ascona. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (14.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - SC Kriens 1:4 (0:0) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 48. Luzia Odermatt 0:1. 51. Katja Flüeler 0:2. 56. Andjela Buholzer 0:3. 72. Katja Flüeler 0:4. 77. Sarah Müller 1:4. – Menzingen: Jasmina Mueller, Romina Hodel, Corina Lercher, Lorena Frey, Leonie Iten, Vanja Begic, Naomi Frey, Dana Nussbaumer, Nadine Suter, Stephanie Müller, Mara Macale Herbert. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Andjela Buholzer, Nora Zuber, Rahel Limacher, Luana Schumacher, Céline Wieser, Luzia Odermatt, Linda Amstutz, Katja Flüeler, Luana Müller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

