3. Liga, Gruppe 2 Kriens gewinnt klar gegen Root Sieg für Kriens: Gegen Root gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:0.

Alejandro Sebastian Garcia Balda schoss Kriens in der 23. Minute zur 1:0-Führung. Wiederum Alejandro Sebastian Garcia Balda erhöhte in der 45. Minute auf 2:0 für Kriens. Loris Lukaj baute in der 64. Minute die Führung für Kriens weiter aus (3:0). Das Tor war ein Penalty. Tiago Teixeira Azevedo schoss das 4:0 (68. Minute) für Kriens und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Kriens erhielten Matteo Wicki (70.) und Luis Velaj (77.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Root für Edi Zec (17.) und Robin Krummenacher (50.).

Der Sturm von Kriens sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 28 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Die Abwehr von Root kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Kriens nicht verändert. 17 Punkte bedeuten Rang 4. Kriens hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Kriens in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Adligenswil. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Für Root war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Auf Root wartet im nächsten Spiel auswärts das achtplatzierte Team FC Kickers Luzern, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: SK Root - SC Kriens II 0:4 (0:2) - Unterallmend, Root – Tore: 23. Alejandro Sebastian Garcia Balda 0:1. 45. Alejandro Sebastian Garcia Balda 0:2. 64. Loris Lukaj (Penalty) 0:3.68. Tiago Teixeira Azevedo 0:4. – Root: David Meier, Adriano Confortola, Mladen Milojicic, Florian Bächler, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Luis Pföstl, Robin Krummenacher, Edi Zec, Leo Okonkwo, Claudio Strebel, Dukagjin Radi. – Kriens: Joel Russo, Leonardo Ignatov, Mike Amrhein, Marsell Dedaj, Gianluca Autino, Luis Velaj, Noah Gabriel, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Loris Lukaj, Jannik Nikaj, Tiago Teixeira Azevedo. – Verwarnungen: 17. Edi Zec, 50. Robin Krummenacher, 70. Matteo Wicki, 77. Luis Velaj.

