4. Liga, Gruppe 3 Kriens holt sich im Auftaktspiel drei Punkte gegen Alpnach – Fatos Haxhija mit drei Toren Kriens siegt zuhause gegen Alpnach: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Linus Schaffenrath für Kriens. In der 47. Minute traf er zum 1:0. Kriens baute die Führung in der 66. Minute (Fatos Haxhija) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Kilian Bittel (75.) reduzierte sich der Rückstand für Alpnach auf ein Tor (1:2).

In der 83. Minute traf Arber Mala für Alpnach zum 2:2-Ausgleich. In der 89. Minute war es an Fatos Haxhija, Kriens 3:2 in Führung zu bringen. Drei Minuten dauerte es, ehe Fatos Haxhija erneut erfolgreich war. Er traf in der 92. Minute zum 4:2 für Kriens.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Remo Schmidlin von Kriens erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Kriens liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Kriens tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (23. August) statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Alpnach liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Alpnach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Ebikon II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: SC Kriens III - FC Alpnach a 4:2 (0:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 47. Linus Schaffenrath 1:0. 66. Fatos Haxhija 2:0. 75. Kilian Bittel 2:1. 83. Arber Mala 2:2. 89. Fatos Haxhija 3:2. 92. Fatos Haxhija 4:2. – Kriens: Nico Haase, Nico Haas, Linus Schaffenrath, Remo Schmidlin, Pedro Gonzalez Torres, Claudio Schmidlin, Dominik Gabler, Roberto Villalba, Fatos Haxhija, Livio Röösli, Nando Huber. – Alpnach: Toni Ferreira Lourenco, Kevin Blättler, Janick Wetterwald, Lino Lötscher, Nico Wallimann, Matteo Costa, Florian Durrer, Patrik Bucher, Peter Gämperle, Valentin Blättler, Kevin Stadelmann. – Verwarnungen: 81. Remo Schmidlin.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 03:11 Uhr.