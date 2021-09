3. Liga, Gruppe 2 Kriens mit drei Punkten auswärts gegen Hitzkirch Kriens behielt im Spiel gegen Hitzkirch am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Hitzkirch ging zunächst in der 23. Minute in Führung, als Jonas Rosenberg zum 1:0 traf. Nur zehn Minuten später schaffte Stefan Petkovic aber den Ausgleich für Kriens. In der 56. Minute gelang Noah Gabriel der Führungstreffer zum 2:1 für Kriens. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Joshua Bösch für Kriens auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Thomas Meier von Hitzkirch erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Dank dem Sieg liegt Kriens neu über dem Strich. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt Olympique Lucerne. Für Kriens ist es der zweite Sieg in Serie. Kriens konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Kriens zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Hergiswil II (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.45 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Hitzkirch liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Hitzkirch war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Hitzkirch geht es auswärts gegen FC Ebikon I (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Hitzkirch - SC Kriens U23 1:3 (1:1) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 23. Jonas Rosenberg 1:0. 33. Stefan Petkovic 1:1. 56. Noah Gabriel 1:2. 86. Joshua Bösch 1:3. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marc Syfrig, Patrik Bucher, Thomas Meier, Basil Elmiger, Nick Heer, Simon Trottmann, Sandro Rosenberg, Michael Winiger, Patrick Langenstein, Jonas Rosenberg. – Kriens: Joel Russo, Ngumba Mwakassa, Petar Ivanov, Kimi Hüsler, Adilson Ngina, Luka Ignjatovic, Veldin Subasic, Marc Unternährer, Noah Gabriel, Emile Ter Mkrtchyan, Stefan Petkovic. – Verwarnungen: 86. Thomas Meier.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hitzkirch - SC Kriens U23 1:3, Olympique Lucerne - FC Ebikon I 2:4

Tabelle: 1. FC Horw 6 Spiele/16 Punkte (24:2). 2. FC Gunzwil 6/13 (14:10), 3. FC Kickers Luzern 6/12 (9:8), 4. FC Malters 6/12 (15:13), 5. FC Adligenswil 6/11 (21:11), 6. FC Ebikon I 6/9 (10:10), 7. SK Root 6/9 (12:14), 8. FC Hergiswil II 6/7 (8:10), 9. SC Kriens U23 6/6 (10:12), 10. SC Buochs 6/6 (11:17), 11. FC Hitzkirch 6/4 (5:14), 12. Olympique Lucerne 6/0 (9:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 22:35 Uhr.