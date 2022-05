3. Liga, Gruppe 2 Kriens setzt Siegesserie auch gegen Kickers fort Kriens reiht Sieg an Sieg: Gegen Kickers hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kriens: Stefan Petkovic brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kriens stellte Jannik Nikaj in Minute 11 her. Kriens erhöhte in der 14. Minute seine Führung durch Metin Adiller weiter auf 3:0.

Ivan Maric (28. Minute) liess Kickers auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Diaz in der 55. Minute, als er für Kriens zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Kriens gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Kickers für Gazmend Rama (50.), Ibrahima Condé (66.) und Fabrizio Giuliano (73.).

Kriens hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 38 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Kriens unverändert. 34 Punkte bedeuten Rang 3. Für Kriens ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Kriens geht es auswärts gegen FC Adligenswil (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 9. Für Kickers war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Für Kickers geht es in einem Heimspiel gegen FC Ebikon I (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (10.15 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: SC Kriens - FC Kickers Luzern 4:1 (3:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 4. Stefan Petkovic 1:0. 11. Jannik Nikaj 2:0. 14. Metin Adiller 3:0. 28. Ivan Maric 3:1. 55. Silvan Diaz 4:1. – Kriens: Joel Russo, Metin Adiller, Luis Velaj, Petar Ivanov, Ngumba Mwakassa, Noah Gabriel, Jannik Nikaj, Veldin Subasic, Baye Dame Thiam, Silvan Diaz, Stefan Petkovic. – Kickers: Mario Jankov, Lucca Rusconi, Fitim Halili, Yonas Kidane, Mithulan Rasakumar, Joachim Berchtold, Fabrizio Giuliano, Leandro Carvalho Lopes, Gazmend Rama, Thierry Gloor, Ivan Maric. – Verwarnungen: 45. Veldin Subasic, 50. Gazmend Rama, 66. Ibrahima Condé, 70. Emile Ter Mkrtchyan, 70. Joel Russo, 73. Fabrizio Giuliano, 78. Petar Ivanov, 81. Stefan Petkovic.

