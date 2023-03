3. Liga, Gruppe 2 Kriens siegt 4:1 im Showdown gegen Malters – Siegesserie von Malters gebrochen Kriens setzt seine Siegesserie auch gegen Malters fort. Das 4:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Den Auftakt machte Reto Bachmann, der in der 34. Minute für Malters zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Noah Gabriel für Kriens erfolgreich war. In der 67. Minute gelang Noah Vozza der Führungstreffer zum 2:1 für Kriens.

Renato Jorka Valle Santamaria sorgte in der 72. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Kriens. Renato Jorka Valle Santamaria erzielte nur neun Minuten später auch das 4:1 für Kriens.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kriens erhielten Petar Ivanov (10.), Noah Gabriel (41.) und Marsell Dedaj (61.) eine gelbe Karte. Bei Malters erhielten Dario Wirz (36.), Fabian Gloggner (40.) und Prenk Marki (87.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Kriens ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Dass Malters so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Für Kriens bedeutet der Sieg, dass das Team neu auf einem Aufstiegsplatz liegt. 26 Punkte bedeuten Rang 2. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Kriens ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Kriens geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Gunzwil (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Malters gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 3. Nach sechs Siegen in Serie verliert Malters erstmals wieder. Malters verlor zudem erstmals zuhause.

Malters spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kickers Luzern (Platz 6). Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: SC Kriens II - FC Malters 4:1 (0:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 34. Reto Bachmann 0:1. 52. Noah Gabriel 1:1. 67. Noah Vozza 2:1. 72. Renato Jorka Valle Santamaria 3:1. 81. Renato Jorka Valle Santamaria 4:1. – Kriens: Joel Russo, Leonardo Ignatov, Petar Ivanov, Luis Velaj, Marsell Dedaj, Matteo Wicki, Silvan Diaz, Noah Gabriel, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Epikad Tafa, Tiago Teixeira Azevedo. – Malters: Pascal Gloggner, Roman Lütolf, Reto Bachmann, Dario Wirz, Samuel Furrer, Julian Birri, Fabian Gloggner, Niklas Zihlmann, Simon Gloggner, Levin Bucheli, Dalijan Etemi. – Verwarnungen: 10. Petar Ivanov, 36. Dario Wirz, 40. Fabian Gloggner, 41. Noah Gabriel, 61. Marsell Dedaj, 87. Prenk Marki.

