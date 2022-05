3. Liga, Gruppe 2 Kriens siegt 4:3 im Showdown gegen Horw – Baye Dame Thiam als Matchwinner Das drittplatzierte Team Kriens hat am Mittwoch im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Horw auswärts 4:3 besiegt.

Das Skore eröffnete Stefan Petkovic in der 23. Minute. Er traf für Kriens zum 1:0. Gleichstand stellte Timo Schmid durch seinen Treffer für Horw in der 32. Minute her. Dominic Schilling schoss Horw in der 45. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand stellte Baye Dame Thiam durch seinen Treffer für Kriens in der 49. Minute her. In der 63. Minute war es an Stefan Petkovic, Kriens 3:2 in Führung zu bringen. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Adrian Vögtli, sorgte in der 71 für den Ausgleich für Horw. Baye Dame Thiam sorgte in der 75. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Kriens. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kriens erhielten Alejandro Sebastian Garcia Balda (14.) und Veldin Subasic (91.) eine gelbe Karte. Für Horw gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Kriens zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 2).

Dass Horw so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 18 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.9 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Kriens unverändert. 31 Punkte bedeuten Rang 3. Kriens hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kriens spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kickers Luzern (Rang 9). Diese Begegnung findet am Samstag (7. Mai) statt (19.15 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Trotz der Niederlage bleibt Horw auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 40 Punkte auf dem Konto. Horw hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Horw spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Hitzkirch (Platz 5). Die Partie findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Horw - SC Kriens 3:4 (2:1) - Seefeld, Horw – Tore: 23. Stefan Petkovic 0:1. 32. Timo Schmid 1:1. 45. Dominic Schilling 2:1. 49. Baye Dame Thiam 2:2. 63. Stefan Petkovic 2:3. 71. Adrian Vögtli (Penalty) 3:3.75. Baye Dame Thiam 3:4. – Horw: Robin Ming, Florian Fallegger, Dino Fischer, Sandro Leyers, David Von Holzen, Marco Mangold, Marco Kistler, Adrian Vögtli, Timo Schmid, Leandro Bezzola, Dominic Schilling. – Kriens: Joel Russo, Metin Adiller, Luis Velaj, Petar Ivanov, Ngumba Mwakassa, Noah Gabriel, Gianluca Autino, Baye Dame Thiam, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Veldin Subasic, Stefan Petkovic. – Verwarnungen: 14. Alejandro Sebastian Garcia Balda, 91. Veldin Subasic.

