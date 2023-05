Frauen 3. Liga Kriens siegt gegen Luzerner SC – Siegesserie von Luzerner SC gebrochen Kriens gewinnt am Sonntag zuhause gegen Luzerner SC 3:1.

Den Auftakt machte Lea Laky, die in der 6. Minute für Kriens zum 1:0 traf. Mit ihrem Tor in der 15. Minute brachte Fabienne Cardoso Kriens mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Lea Laky baute in der 34. Minute die Führung für Kriens weiter aus (3:0). In der 42. Minute sorgte Anita Krummenacher noch für Resultatkosmetik für Luzerner SC. sie traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Karin Amstutz von Kriens erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Kriens hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.3 Tore pro Partie.

Luzerner SC lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Kriens. Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Kriens unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Kriens hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kriens in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Baar 2. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Trotz der Niederlage bleibt Luzerner SC auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 36 Punkte auf dem Konto. Luzerner SC hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Ascona (Platz 4). Die Partie findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: SC Kriens - Luzerner SC 3:1 (3:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 6. Lea Laky 1:0. 15. Fabienne Cardoso 2:0. 34. Lea Laky 3:0. 42. Anita Krummenacher 3:1. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Andjela Buholzer, Nora Zuber, Rahel Limacher, Karin Amstutz, Linda Amstutz, Rahel Graf, Fabienne Cardoso, Katja Flüeler, Lea Laky. – Luzerner SC: Corinne Zwyer, Angela Fischer, Bettina Lang, Deborah Peter, Nora Hunkeler, Julia Gromann, Celine Küttel, Sevim Irmak, Jennifer Suter, Anita Krummenacher, Martina Suter. – Verwarnungen: 90. Karin Amstutz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 15:49 Uhr.