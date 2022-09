3. Liga, Gruppe 2 Kriens sorgt bei Rothenburg für Überraschung – Stefan Petkovic trifft dreimal Überraschung bei Kriens gegen Rothenburg: Der Tabellensiebte (Kriens) hat am Sonntag zuhause den Tabellenzweiten deutlich 6:2 besiegt.

(chm)

Rothenburg erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Yves Zurkirchen ging das Team in der 2. Minute in Führung. In der 18. Minute traf Stefan Petkovic für Kriens zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Kriens auf. Das Team schoss ab der 20. Minute noch fünf weitere Tore, während Rothenburg ein Tor gelang (zum 2:3 (39. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Matchwinner für Kriens war Stefan Petkovic, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Kriens waren: Nik Dubler (1 Treffer), Luis Velaj (1 Treffer) und Loris Lukaj (1 Treffe.) die Torschützen für Rothenburg waren: Yves Zurkirchen und Yasha Schmid.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Norman Williner von Rothenburg erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Kriens den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 13 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Rothenburg ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Kriens verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Kriens hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kriens geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Hitzkirch (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

In der Tabelle verliert Rothenburg Plätze und zwar von Rang 2 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Rothenburg hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kickers Luzern (Platz 5). Das Spiel findet am Donnerstag (15. September) statt (20.15 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: SC Kriens II - FC Rothenburg 6:2 (3:2) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 2. Yves Zurkirchen 0:1. 18. Stefan Petkovic 1:1. 20. Stefan Petkovic 2:1. 36. Stefan Petkovic 3:1. 39. Yasha Schmid (Penalty) 3:2.55. Luis Velaj 4:2. 69. Loris Lukaj 5:2. 77. Nik Dubler 6:2. – Kriens: Joel Russo, Leonardo Ignatov, Luis Velaj, Mike Amrhein, Marsell Dedaj, Jannik Nikaj, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Baye Dame Thiam, Loris Lukaj, Stefan Petkovic, Nik Dubler. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Norman Williner, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Pietro Di Berardino, Pascal Zimmermann, Livio Kauer, Dario Hänsli, Yves Zurkirchen, Yasha Schmid. – Verwarnungen: 78. Norman Williner.

