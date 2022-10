3. Liga, Gruppe 2 Kriens und Ebikon teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Kriens und Ebikon gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Den Auftakt machte Tiago Teixeira Azevedo, der in der 5. Minute für Kriens zum 1:0 traf. Wiederum Tiago Teixeira Azevedo erhöhte in der 22. Minute auf 2:0 für Kriens. Durch einen Doppelschlag rettete sich Ebikon noch einen Punkt. Eloy Manuel Aneas Barrios erzielte in Minute 23 das 1:2. Nur ein Minuten später sorgte Tiago Carneiro Santos für den Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Ebikon kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Kriens für Samuel Pfister (73.), Epikad Tafa (84.) und Loris Lukaj (89.).

In seiner Gruppe hat Kriens den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 24 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Kriens: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kriens hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kriens spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SK Root (Platz 8). Die Partie findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Das Unentschieden bringt Ebikon in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Ebikon hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Ebikon wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das achtplatzierte Team SK Root, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Dienstag (11. Oktober) statt (20.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: SC Kriens II - FC Ebikon I 2:2 (2:2) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 5. Tiago Teixeira Azevedo 1:0. 22. Tiago Teixeira Azevedo 2:0. 23. Eloy Manuel Aneas Barrios 2:1. 24. Tiago Carneiro Santos 2:2. – Kriens: Joel Russo, Leonardo Ignatov, Mike Amrhein, Marsell Dedaj, Gianluca Autino, Luis Velaj, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Noah Gabriel, Shqiprim Osmani, Loris Lukaj, Tiago Teixeira Azevedo. – Ebikon: Fabio Fries, Lars Ming, José Luis Da Silva Pereira, Thanushan Vijayarajah, Fabio Da Fonte Pais, Boris Rancic, Arjan Ganaj, Renato Roth, Filipe Rodrigues Almeida, Tiago Carneiro Santos, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Verwarnungen: 67. Arjan Ganaj, 73. Samuel Pfister, 78. Thanushan Vijayarajah, 82. Filipe Rodrigues Almeida, 84. Epikad Tafa, 89. Loris Lukaj, 90. Fabio Da Fonte Pais.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

