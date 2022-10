4. Liga, Gruppe 3 Kriens und Hergiswil spielen Remis Je ein Punkt für Kriens und Hergiswil: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Dion Schmid das 0:1. Den Ausgleich erzielte Luca Gabriel in der 44. Minute.

Bei Hergiswil sah Sven Tribelhorn (71.) die rote Karte. Gelb erhielt Sven Tribelhorn (58.). Gelbe Karten gab es bei Kriens für Florent Haxhija (26.) und Linus Schaffenrath (28.).

Kriens bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zehn Punkte bedeuten Rang 6. Kriens hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kriens spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Luzern (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (20. Oktober) (20.30 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Für Hergiswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 5. Hergiswil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hergiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Stans (Platz 9). Die Partie findet am Donnerstag (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Kriens III - FC Hergiswil II 1:1 (1:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 4. Dion Schmid 0:1. 44. Luca Gabriel 1:1. – Kriens: Miro Chollet, Livio Röösli, Sascha Frevel, Nando Huber, Micha Ottiger, Luka Tintor, Dominik Gabler, Florent Haxhija, Fatos Haxhija, Michael Renggli, Linus Schaffenrath. – Hergiswil: Sean Nussbaum, Basil Zgraggen, Patrick Kaiser, Simon Mayr, Sven Tribelhorn, Jasha Vaszary, Michel Kaufmann, Dion Schmid, Marco Allgäuer, Timo Bertucci, Nils Furrer. – Verwarnungen: 26. Florent Haxhija, 28. Linus Schaffenrath, 58. Sven Tribelhorn – Ausschluss: 71. Sven Tribelhorn.

