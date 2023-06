3. Liga, Gruppe 2

Neustadtquartier Luzern Zwei verletzte und fünf vorläufig festgenommene Eritreer – Grosseinsatz der Polizei nach Streit in Restaurant

Die Neustadtstrasse in Luzern wurde am Sonntag abgesperrt. Vor Ort war auch der kriminaltechnische Dienst. Auslöser war ein Streit in einem Lokal.