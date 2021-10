Frauen 2. Liga Küssnacht a/R holt sich drei Punkte gegen Lugano Femminile – Siegtreffer durch Adriana Berbatovci Küssnacht a/R gewinnt am Sonntag zuhause gegen Lugano Femminile 2:1.

(chm)

Küssnacht a/R geriet zunächst in Rückstand, als Gabriela Margarita Malavenda Ballestas in der 12. Minute die zwischenzeitliche Führung für Lugano Femminile gelang. In der 31. Minute glich Küssnacht a/R jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Adriana Berbatovci.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Shannon Coter von Lugano Femminile erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Küssnacht a/R um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 7. Küssnacht a/R hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Horw (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (14.15 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Für Lugano Femminile hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Lugano Femminile ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Lugano Femminile gingen unentschieden aus. Lugano Femminile verlor zudem erstmals zuhause.

Für Lugano Femminile geht es in einem Heimspiel gegen Team Region Entlebuch (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (12.00 Uhr, Stadio Comunale Cornaredo, Lugano).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - FC Lugano Femminile II 2:1 (1:1) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 12. Gabriela Margarita Malavenda Ballestas 0:1. 31. Adriana Berbatovci 1:1. 80. Adriana Berbatovci 2:1. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Michelle Wyssling, Sarah Meyer, Stella Kenel, Tiffany Stillhart, Tabea Kamer, Livia Zimmermann, Alma Stocker, Jaël Hurschler, Silja Ulrich, Adriana Berbatovci. – Lugano Femminile: Sara Özmen, Shannon Coter, Caterina Sarak, Caroline Curti, Gabriela Margarita Malavenda Ballestas, Jennifer Lorenzi, Alessandra Gentile, Diana La Greca, Sara Binggeli, Katrina Gregorio, Marta Pedroni. – Verwarnungen: 67. Shannon Coter.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Horw - FC Willisau 1:0, FC Küssnacht a/R - FC Lugano Femminile II 2:1, FC Adligenswil - FC Luzern Frauen 2 1:2

Tabelle: 1. SK Root 6 Spiele/18 Punkte (22:6). 2. Team Uri Frauen I 7/18 (29:5), 3. SG Stans-Engelberg 6/16 (19:3), 4. FC Luzern Frauen 2 7/14 (15:6), 5. FC Willisau 7/13 (14:11), 6. FC Horw 7/10 (11:23), 7. FC Küssnacht a/R 7/8 (7:16), 8. Team Region Entlebuch 7/8 (10:20), 9. FC Kickers Luzern 7/4 (8:13), 10. FC Adligenswil 7/3 (6:18), 11. FC Lugano Femminile II 7/3 (8:15), 12. SC Nebikon 7/1 (7:20).

