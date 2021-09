3. Liga, Gruppe 1 Küssnacht a/R holt sich drei Punkte gegen Muotathal Küssnacht a/R gewinnt am Samstag zuhause gegen Muotathal 4:2.

(chm)

Michael Stadler eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Küssnacht a/R das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 34. Minute brachte Amir Kadic Küssnacht a/R mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Küssnacht a/R erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Michael Stadler weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty.

In der 75. Minute verkleinerte Silvan Schelbert den Rückstand von Muotathal auf 1:3. In der 78. Minute verwandelte Ivo Horat erfolgreich einen Elfmeter und brachte Muotathal so auf 2:3 heran. In der 90. Minute sorgte Kilian Horat für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Küssnacht a/R.

Bei Muotathal erhielten Silvan Betschart (39.), Silvan Schelbert (54.) und Ivo Horat (79.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Küssnacht a/R für Adin Pasalic (37.) und Sandro Janner (79.).

Küssnacht a/R verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Küssnacht a/R ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Küssnacht a/R spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ibach II (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Muotathal rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Muotathal hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Muotathal in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Baar 1. Die Partie findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Muotathal 4:2 (3:0) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 9. Michael Stadler 1:0. 34. Amir Kadic 2:0. 40. Michael Stadler (Penalty) 3:0.75. Silvan Schelbert 3:1. 78. Ivo Horat (Penalty) 3:2.90. Kilian Horat 4:2. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Sebastian Tschupp, Roberto Tarzia, Nik Stuber, Adin Pasalic, Vitor Hugo Gomes Santos, Michael Stadler, Joel Lieb, Kilian Horat, Nicola Landolt, Amir Kadic. – Muotathal: Maurice Suter, Andreas Betschart, Adrian Betschart, Petrit Panxhaj, Fabian Annen, Fabian Hediger, Andrin Bürgler, Marco Betschart, Silvan Betschart, Nick Bürgler, Silvan Schelbert. – Verwarnungen: 37. Adin Pasalic, 39. Silvan Betschart, 54. Silvan Schelbert, 79. Sandro Janner, 79. Ivo Horat.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Baar 1 - SC Steinhausen 1:0, FC Küssnacht a/R 1 - FC Muotathal 4:2, Zug 94 II - FC Meggen 2:1, ESC Erstfeld - FC Sursee 7:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 3 Spiele/9 Punkte (12:2). 2. FC Baar 1 3/7 (9:6), 3. FC Küssnacht a/R 1 3/6 (11:9), 4. Zug 94 II 3/6 (4:3), 5. FC Sursee 3/6 (7:8), 6. SC Schwyz 2/4 (6:3), 7. FC Ibach II 2/4 (3:2), 8. FC Muotathal 3/3 (5:7), 9. FC Hünenberg I 2/1 (1:2), 10. SC Cham IV 2/0 (1:7), 11. FC Meggen 3/0 (3:8), 12. SC Steinhausen 3/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 01:17 Uhr.