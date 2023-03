3. Liga, Gruppe 2 Küssnacht a/R holt sich drei Punkte gegen Rothenburg Küssnacht a/R behielt im Spiel gegen Rothenburg am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Antonio Linares Jimenez, der in der 10. Minute für Küssnacht a/R zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Adin Pasalic erhöhte in der 24. Minute zur 2:0-Führung für Küssnacht a/R. Rothenburg kam in der 30. Minute auf ein Tor heran, als Erich Schnider per Elfmeter zum 1:2 traf.

Pascal Zimmermann glich in der 40. Minute für Rothenburg aus. Es hiess 2:2. In der 55. Minute war es an Vitor Hugo Gomes Santos, Küssnacht a/R 3:2 in Führung zu bringen. In der 62. Minute schoss Antonio Linares Jimenez Küssnacht a/R mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Bei Küssnacht a/R erhielten Antonio Linares Jimenez (42.), Kevin Schilliger (45.) und Christian Kunz (92.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Alessandro Marelli (10.) und Davide Di Berardino (32.).

In der Abwehr gehört Küssnacht a/R zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.6 Tore pro Partie (Rang 3).

Mit dem Sieg übernimmt Küssnacht a/R die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 27 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Küssnacht a/R hat bisher neunmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Küssnacht a/R auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Hitzkirch. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 5. Rothenburg hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Rothenburg verlor zudem erstmals zuhause.

Für Rothenburg geht es daheim gegen FC Ebikon I (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Rothenburg 4:2 (2:2) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 10. Antonio Linares Jimenez (Penalty) 1:0.24. Adin Pasalic 2:0. 30. Erich Schnider (Penalty) 2:1.40. Pascal Zimmermann 2:2. 55. Vitor Hugo Gomes Santos 3:2. 62. Antonio Linares Jimenez (Penalty) 4:2. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Abdulrahman Othman, Kevin Schilliger, Sebastian Tschupp, Adin Pasalic, Simon Reber, Nicola Landolt, Lino Stadler, Vitor Hugo Gomes Santos, Michael Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Norman Williner, Oliver Schöpfer, Luca Martin, Pascal Zimmermann, Davide Di Berardino, Adrian Fries, Erich Schnider, Jan Portmann, Emre Dincer. – Verwarnungen: 10. Alessandro Marelli, 32. Davide Di Berardino, 42. Antonio Linares Jimenez, 45. Kevin Schilliger, 92. Christian Kunz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

