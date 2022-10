Frauen 2. Liga Küssnacht a/R mit Sieg gegen Adligenswil – Später Siegtreffer durch Patricia Merz Küssnacht a/R gewinnt am Samstag zuhause gegen Adligenswil 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Küssnacht a/R gelang Patricia Merz in der 85. Minute. In der 22. Minute hatte Tiffany Stillhart Küssnacht a/R in Führung gebracht. Der Ausgleich für Adligenswil fiel in der 29. Minute durch Alina Prudente.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Küssnacht a/R bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Neun Punkte bedeuten Rang 6. Küssnacht a/R hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SC Nebikon (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Adligenswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Adligenswil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Sursee (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 29. Oktober statt (20.15 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - FC Adligenswil 2:1 (1:1) - Ebnet, Küssnacht a/R – Tore: 22. Tiffany Stillhart 1:0. 29. Alina Prudente 1:1. 85. Patricia Merz 2:1. – Küssnacht a/R: Severine Jolidon, Eveline Hummel, Sarah Meyer, Sina Knüsel, Tiffany Stillhart, Alma Stocker, Patricia Merz, Nadin Steiner, Romy Breedijk, Yela Stein, Ramona Barmettler. – Adligenswil: Aline Ach, Julia Bucher, Matilda Schmidli, Ramona Imhof, Milena Betschart, Julia Küher, Vivienne Bucher, Stéphanie Küher, Manuela Strub, Alina Prudente, Laura Kälin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:00 Uhr.

