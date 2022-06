Frauen 2. Liga Küssnacht a/R setzt Siegesserie auch gegen Adligenswil fort – Ramona Barmettler als Matchwinner Küssnacht a/R setzt seine Siegesserie auch gegen Adligenswil fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Der Siegtreffer für Küssnacht a/R gelang Ramona Barmettler in der 76. Minute. In der 35. Minute hatte Ramona Barmettler Küssnacht a/R in Führung gebracht. Der Ausgleich für Adligenswil fiel in der 46. Minute durch Julia Küher.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Küssnacht a/R unverändert. 33 Punkte bedeuten Rang 6. Küssnacht a/R hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Küssnacht a/R ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 11. Adligenswil hat bisher viermal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Adligenswil ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Adligenswil - FC Küssnacht a/R 1:2 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 35. Ramona Barmettler 0:1. 46. Julia Küher 1:1. 76. Ramona Barmettler 1:2. – Adligenswil: Aline Ach, Alina Prudente, Gina Rast, Jill Glur, Vivienne Bucher, Mirdita Ademi, Julia Küher, Ramona Imhof, Julia Bucher, Noelja Bättig, Jana Fleischli. – Küssnacht a/R: Julia Küttel, Eveline Hummel, Melanie Rosenkranz, Tiffany Stillhart, Michelle Wyssling, Romy Breedijk, Amanda Reimer, Bianca Kottmeyer, Nina Millat, Alma Stocker, Rebecca Grobotek. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2022 18:13 Uhr.