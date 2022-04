Frauen 2. Liga Küssnacht a/R setzt Siegesserie auch gegen Nebikon fort Küssnacht a/R setzt seine Siegesserie auch gegen Nebikon fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Tor von Ramona Barmettler in der 3. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Küssnacht a/R. Mit ihrem Tor in der 49. Minute brachte Céline Künzli Küssnacht a/R mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die gleiche Céline Künzli war auch für das 3:0 Küssnacht a/R verantwortlich. Das letzte Tor der Partie erzielte Ramona Barmettler, die in der 89. Minute die Führung für Küssnacht a/R auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Küssnacht a/R gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zwölf Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Küssnacht a/R die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Nebikon ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 40 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Küssnacht a/R machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 5. Küssnacht a/R hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Team Uri Frauen I. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nebikon verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Nebikon ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Nebikon gingen unentschieden aus.

Nebikon spielt zum nächsten Mal daheim gegen Team Region Entlebuch (Platz 8). Diese Begegnung findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: SC Nebikon - FC Küssnacht a/R 0:4 (0:1) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 3. Ramona Barmettler 0:1. 49. Céline Künzli 0:2. 60. Céline Künzli 0:3. 89. Ramona Barmettler 0:4. – Nebikon: Sonja Bucher, Jasmin Häller, Pia Bucher, Ilona Bosoppi, Lisa Hammelbacher, Janine Zurfluh, Raina Nyffeler, Chantal Hodel, Francine Salamin, Sabrina Gamma, Angela Tschopp. – Küssnacht a/R: Severine Jolidon, Jaël Hurschler, Sarah Meyer, Stella Kenel, Tiffany Stillhart, Alma Stocker, Iva Caluori, Melanie Rosenkranz, Romy Breedijk, Céline Künzli, Ramona Barmettler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

