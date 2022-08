3. Liga, Gruppe 2 Küssnacht a/R siegt gegen Hitzkirch – Dreifach-Torschütze Antonio Linares Jimenez Hitzkirch lag gegen Küssnacht a/R deutlich vorne, nämlich 2:0 (15. Minute) und 3:1 (55. Minute) - und verlor dennoch. Küssnacht a/R feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Den Auftakt machte Jeton Ballazhi, der in der 8. Minute für Hitzkirch zum 1:0 traf. Mit einem weiteren Tor erhöhte Jeton Ballazhi für Hitzkirch auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten. In der 27. Minute gelang Küssnacht a/R (Antonio Linares Jimenez) der Anschlusstreffer (1:2).

Patrick Langenstein sorgte in der 55. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Hitzkirch. Antonio Linares Jimenez sorgte in der 70. Minute für Küssnacht a/R für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleich für Küssnacht a/R fiel nur ein Minuten später, erneut durch Antonio Linares Jimenez. In der 76. Minute schoss Michael Stadler Küssnacht a/R in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Küssnacht a/R, nämlich für Antonio Linares Jimenez (87.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hitzkirch, Jeton Ballazhi (67.) kassierte sie.

Küssnacht a/R reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Küssnacht a/R spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: Hildisrieder SV (Rang 11). Diese Begegnung findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Raiffeisen).

Nach dem zweiten Spiel steht Hitzkirch auf dem vierten Rang. Für Hitzkirch geht es in einem Heimspiel gegen FC Ebikon I (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (14.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Hitzkirch 4:3 (1:2) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 8. Jeton Ballazhi 0:1. 15. Jeton Ballazhi 0:2. 27. Antonio Linares Jimenez 1:2. 55. Patrick Langenstein 1:3. 70. Antonio Linares Jimenez 2:3. 71. Antonio Linares Jimenez 3:3. 76. Michael Stadler 4:3. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Sebastian Tschupp, Nik Stuber, Elias Ulrich, Lino Stadler, Joel Lieb, Roberto Tarzia, Janis Müller, Vitor Hugo Gomes Santos, Michael Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Thomas Meier, Enea Bossart, Diego Erne, Colin Moos, Sandro Rosenberg, Nick Heer, Patrick Langenstein, Jonas Rosenberg, Jeton Ballazhi. – Verwarnungen: 67. Jeton Ballazhi, 87. Antonio Linares Jimenez.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

