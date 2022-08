Frauen 2. Liga Küssnacht a/R und Luzern Frauen spielen Remis im Auftaktspiel Zum Saisonauftakt spielen Küssnacht a/R und Luzern Frauen 3:3 unentschieden.

Während des ganzen Spiels war Küssnacht a/R nie in Rückstand gelegen. In der 70. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das Skore eröffnete Ramona Barmettler in der 14. Minute. Sie traf für Küssnacht a/R zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Küssnacht a/R stellte Yela Stein in Minute 48 her. Livia Steiner sorgte in der 52. Minute für Luzern Frauen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Yela Stein erhöhte in der 57. Minute zur 3:1-Führung für Küssnacht a/R. Noëlle Kuchen sorgte in der 59. Minute für Luzern Frauen für den Anschlusstreffer zum 2:3. Luzern Frauen glich in der 70. Minute aus. Torschützin war wiederum Noëlle Kuchen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sascha von Wyl von Küssnacht a/R erhielt in der 42. Minute die gelbe Karte.

Küssnacht a/R reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Küssnacht a/R spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Team Uri Frauen I (Platz 6). Die Partie findet am 4. September statt (14.30 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

In der Tabelle steht Luzern Frauen nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Luzern Frauen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Adligenswil (Platz 9). Diese Begegnung findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - FC Luzern Frauen 2 3:3 (1:0) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 14. Ramona Barmettler 1:0. 48. Yela Stein 2:0. 52. Livia Steiner 2:1. 57. Yela Stein 3:1. 59. Noëlle Kuchen 3:2. 70. Noëlle Kuchen 3:3. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Eveline Hummel, Yvonne Fässler, Sarah Meyer, Michelle Wyssling, Alma Stocker, Melanie Rosenkranz, Livia Zimmermann, Romy Breedijk, Ramona Barmettler, Rebecca Grobotek. – Luzern Frauen: Noëlle Kuchen, Louise Runkel, Xenia Vogel, Simea Würsch, Tania Alexandra Guerra Marques, Giulia Di Mattia, Laura Gnos, Nadja Beroud, Raissa Cordovil Da Silva, Livia Steiner, Valentina Floccari. – Verwarnungen: 42. Sascha von Wyl.

