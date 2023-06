4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Lars Burgener führt Stans mit drei Toren zum Sieg gegen Menzingen Stans gewinnt am Sonntag auswärts gegen Menzingen 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Stans: Lars Burgener brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Menzingen glich in der 20. Minute durch Fabio Eggenberg aus. Oguzhan Isikli schoss Menzingen in der 41. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand war in der 46. Minute hergestellt: Lars Burgener traf für Stans. Levin Barmettler brachte Stans 3:2 in Führung (57. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als wiederum Lars Burgener die Führung für Stans auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Stans gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen acht Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Stans die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Trotz dem Sieg hat Stans in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 6 (-1). Stans hat bisher viermal gewonnen und viermal verloren.

Für Stans ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Menzingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 5. Menzingen hat bisher viermal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Menzingen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Menzingen - FC Stans 2:4 (2:2) - Spielnummer: 210455 – Tore: 7. Lars Burgener 0:1. 20. Fabio Eggenberg 1:1. 41. Oguzhan Isikli 2:1. 46. Lars Burgener 2:2. 57. Levin Barmettler 2:3. 88. Lars Burgener 2:4. – Menzingen: Yannic Kälin, Dennis Ottiger, Robin Suter, Marc Staub, Andreas Zürcher, Laurin Meyer, Tim Benz, Arno Wigger, Yasir Al Nakeeb, Sebastian Koukoui, Fabio Eggenberg. – Stans: Janilo Zumstein, Albert Qerimaj, Meris Becirovic, Michael Z Rotz, Noah Zaugg, Levin Barmettler, Tino Gerig, Silvan Eggel, Denis Himaj, Lars Burgener, Dennis Mathis. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

