2. Liga Last-Minute-Goal von Aleksandar Tasic bringt Aegeri Unentschieden gegen Obergeissenstein Sechs Tore sind zwischen Aegeri und Obergeissenstein gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Obergeissenstein war zweimal in Führung. Aegeri lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Aegeri in der 90. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 83. Minute ging Obergeissenstein zunächst 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, traf Aleksandar Tasic für Aegeri zum 3:3-Ausgleich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aegeri, Adnan Becirbasic (38.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Obergeissenstein erhielt: Yannick Zai (88.)

Das Unentschieden bedeutet für Aegeri einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 6.

Das ist ein Sprung um zwei Plätze.

Aegeri hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Aegeri spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Hochdorf (Platz 8). Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Für Obergeissenstein hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 13. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Obergeissenstein zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Cham II. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Aegeri - SC Obergeissenstein 3:3 (1:2) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 2. Cristiano Rodrigues 1:0. 21. Christian Mutter 1:1. 38. Aidan Uebelmann 1:2. 64. Aleksandar Tasic 2:2. 83. Yannick Zai 2:3. 90. Aleksandar Tasic 3:3. – Aegeri: Orlando Gyr, Elmar Lüönd, Roman Blättler, Marco Schwarzenberger, Dusan Ilic, Alexander Srdic, Kristijan Ramljak, Adnan Becirbasic, Aleksandar Tasic, Cristiano Rodrigues, Mario Qunaj. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Raphael Mosses, Christian Mutter, José Luis Da Silva Pereira, Samuel Widmer, Yannick Zai, Miro Bassi, Samuel Stalder, Michael Stalder, Reto Albisser, Aidan Uebelmann. – Verwarnungen: 38. Adnan Becirbasic, 88. Yannick Zai.

