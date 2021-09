4. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Aleksandar Zanev bringt Baar Unentschieden gegen Küssnacht a/R Im Spiel zwischen Küssnacht a/R und Baar hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Baar geriet dreimal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 91. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der drei Führungstore von Küssnacht a/R glich Baar direkt wieder aus. Zuletzt ging Küssnacht a/R durch Paul Qupi in der 72. Minute 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Baar zum 3:3 fiel spät durch Aleksandar Zanev. er war in der 91. Minute erfolgreich.

Die Torschützen für Küssnacht a/R waren: Paul Qupi (2 Treffer) und Nando Nichele (1 Treffer). Bei Baar schoss Alessandro Manuel Valadares gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Aleksandar Zanev (1 Tore).

Zwar lag Küssnacht a/R während 58 Minuten und damit mehr als der Hälfte des Spiels in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle liegt Küssnacht a/R weiterhin auf Rang 5. Das Team hat vier Punkte. Küssnacht a/R hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Küssnacht a/R tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Hünenberg III an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 11. September statt (20.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Unverändert liegt Baar auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Baar hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Baar geht es auswärts gegen Zug 94 III (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (19.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Küssnacht a/R Team Rigi - FC Baar 2 3:3 (1:1) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 14. Nando Nichele 1:0. 45. Alessandro Manuel Valadares 1:1. 62. Paul Qupi 2:1. 70. Alessandro Manuel Valadares 2:2. 72. Paul Qupi 3:2. 91. Aleksandar Zanev 3:3. – Küssnacht a/R: Roger Ulrich, Reto Küng, Paolo Pungitore, Samed Elkaz, Francesco Chilla, Nando Nichele, Nik Stuber, Andrea Petruccelli, Nedeljko Dubravac, Angelo Marty, Paul Qupi. – Baar: Nicolas Arias, Adrian Jakaj, Koray Kirver, Endrit Morina, Ramon Grüter, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Aleksandar Zanev, Marko Marusic, Claudio Michael Da Costa Silva, Alessandro Manuel Valadares, Fatelind Isufi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Dietwil 2 Spiele/6 Punkte (10:2). 2. FC Hünenberg III 2/6 (7:2), 3. SC Goldau II 2/4 (12:3), 4. Zug 94 III 2/4 (7:4), 5. FC Küssnacht a/R Team Rigi 3/4 (7:7), 6. FC Baar 2 3/4 (10:6), 7. FC Sins 2/3 (3:3), 8. FC Perlen-Buchrain 2/0 (2:9), 9. FC Südstern a 2/0 (1:14), 10. SK Root 2/0 (1:10).

