2. Liga Last-Minute-Goal von Andreas Ademi bringt Sempach Unentschieden gegen Luzerner SC 1:1 lautet das Resultat zwischen Sempach und Luzerner SC. Die Teams teilen sich die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Samuel Rodrigues Esteves traf in der 66. Minute zum 0:1. Es war ein Elfmeter. Den Ausgleich erzielte Andreas Ademi in der 82. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Sempach sah Luca Cipolla (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Luca Cipolla (57.), Patrik Lika (60.) und Andreas Ademi (66.). Bei Luzerner SC sah Gurbet Huruglica (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gurbet Huruglica (53.), Arben Balaj (70.) und Fatlind Elshani (81.).

In der Abwehr gehört Sempach zu den Besten: Total liess das Team 12 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Sempach unverändert. 17 Punkte bedeuten Rang 3. Sempach hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Sempach zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Littau. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 2. Luzerner SC hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Luzerner SC geht es in einem Heimspiel gegen SC Emmen (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Sempach - Luzerner SC 1:1 (0:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 66. Samuel Rodrigues Esteves (Penalty) 0:1.82. Andreas Ademi 1:1. – Sempach: Raphael Helfenstein, Michael Fölmli, Andreas Ademi, Luca Müller, Luca Cipolla, Yanick Fölmli, Patrick Bösch, Tim Tampe, Valmir Tola, Kilian Bühlmann, Patrik Lika. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Erdem Yalcin, Ivan Procopio, Samuel Rodrigues Esteves, Gurbet Huruglica, Enis Januzaj, Dardan Krasniqi, Eduard Qupi, Laurin Paulino Caire Maria Weiland, Abrahan Blättler, Abdullah Murati. – Verwarnungen: 53. Gurbet Huruglica, 57. Luca Cipolla, 60. Patrik Lika, 66. Andreas Ademi, 70. Arben Balaj, 81. Fatlind Elshani – Ausschlüsse: 92. Gurbet Huruglica, 93. Luca Cipolla.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Stans - FC Sarnen 0:3, FC Sempach - Luzerner SC 1:1, FC Littau - FC Rothenburg 0:1, FC Sins - FC Altdorf 0:3

Tabelle: 1. SC Cham II 8 Spiele/21 Punkte (24:10). 2. Luzerner SC 9/18 (23:16), 3. FC Sempach 9/17 (21:12), 4. SC Emmen 8/13 (16:13), 5. FC Sins 9/13 (14:16), 6. FC Rothenburg 9/13 (11:11), 7. FC Hochdorf 8/12 (19:16), 8. FC Altdorf 9/11 (16:17), 9. FC Sarnen 9/10 (14:15), 10. FC Willisau 8/9 (10:16), 11. SC Obergeissenstein 8/9 (9:14), 12. FC Littau 9/9 (14:16), 13. FC Aegeri 8/8 (11:18), 14. FC Stans 9/4 (9:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 04:06 Uhr.