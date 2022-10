4. Liga, Gruppe 4 Last-Minute-Goal von Carlos Filipe Da Costa Fernandes bringt Alpnach Unentschieden gegen Obergeissenstein Das Resultat im Spiel zwischen Alpnach und Obergeissenstein lautet 1:1.

Durch ein Eigentor ging Obergeissenstein in Führung. Pechvogel war Diogo Filipe Costa Santos. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Carlos Filipe Da Costa Fernandes traf in der 86. Minute für Alpnach zum Ausgleich.

Bei Alpnach erhielten Raul Micael Machado Carneiro (32.) und Carlos Filipe Da Costa Fernandes (88.) eine gelbe Karte. Bei Obergeissenstein erhielten Kilian Zeder (91.) und Lukas Wüest (92.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Alpnach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 7 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Nach dem Unentschieden verliert Alpnach einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Alpnach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alpnach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Littau II (Platz 8). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Nach dem Unentschieden büsst Obergeissenstein in der Tabelle ein und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Obergeissenstein hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Obergeissenstein daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Eschenbach III (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (20.15 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Alpnach b - SC Obergeissenstein 1:1 (0:0) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 70. Eigentor (Diogo Filipe Costa Santos) 0:1.86. Carlos Filipe Da Costa Fernandes 1:1. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, José Lemos Chaves, Gabriel Goncalves Da Silva, Fabio Couto Martins, Sergio Miguel Lopes Pereira, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Carlos Filipe Da Costa Fernandes, Frederico Costa Santos, Diogo Filipe Costa Santos, Raul Micael Machado Carneiro. – Obergeissenstein: Konstantin Kuttenberger, Manoj Müller, Lukas Wüest, Mauro Paci, Ashan Irantha Fernando, Till Moser, André Bussmann, Noé Kunz, Fabio Piattini, Piro Illi, Jannis Limacher. – Verwarnungen: 32. Raul Micael Machado Carneiro, 88. Carlos Filipe Da Costa Fernandes, 91. Kilian Zeder, 92. Lukas Wüest.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

